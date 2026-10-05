В Таганроге на участке аварийных работ проводят технологический сброс воды

На пересечении улиц Энергетической и Ломоносова в Таганроге проводится технологический сброс воды в рамках аварийно-восстановительных работ. Участок расположен рядом с магазином «Победа» по адресу: Мариупольское шоссе, 3А. Об этом сообщил заместителя главы города по вопросам городского хозяйства Егор Долматов.

Работы планируется завершить ориентировочно к 17:00. Водителей и пешеходов просят учитывать проводимые работы и соблюдать осторожность при движении в этом районе.

Аварийные службы контролируют ситуацию.

Наталья Белоштейн