На Ставрополье учету подлежат семь видов домашних птиц

В Ставропольском крае требование постановки на учет домашней птицы распространяется на семь видов — кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов и страусов. На это обратило внимание издание «Победа 26».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

С сентября 2026 года учет необходим, если в хозяйстве содержится более 10 птиц. Для поголовья до 10 голов требование начнет действовать с 2029 года. Правила установлены постановлением правительства России от 2023 года и приказом Минсельхоза. При этом индивидуальное чипирование птиц не предусмотрено — учет проводится группами. Ветеринарный специалист присваивает каждой группе уникальный номер, после чего соответствующая табличка размещается на птичнике или вольере. Данные о поголовье вносятся в федеральную систему «Хорриот».

Для постановки птицы на учет владельцу необходимо обратиться в ветеринарную службу или станцию по борьбе с болезнями животных. В управлении ветеринарии Ставропольского края сообщили, что сама процедура постановки животных на учет проводится бесплатно. При этом владельцу необходимо самостоятельно приобрести табличку с присвоенным номером.

Константин Соловьев