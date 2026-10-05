«Т Плюс» проверит теплосети левобережной части Перми специальным зелёным красителем

Пермские тепловые сети с 6 октября приступают к проверке трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в левобережной части города Перми. Специалисты «Т Плюс» добавят в систему отопления безопасный краситель – вещество «Уранин-А». Работы пройдут в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-9, которая включает весь Индустриальный район, часть Дзержинского и Свердловского районов.

«Отопительный сезон 2026/27 стартовал, и система теплоснабжения полностью заполнена. Поэтому сейчас проверка с помощью "Уранина-А" наиболее эффективна. Флуоресцентный маркер вводится в сеть в строго определённой дозировке. Его применение полностью безопасно, что подтверждается многолетним опытом использования», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

«Уранин-А» отвечает всем требованиям санитарных норм. Его ключевая особенность – способность придавать сетевой воде ярко-зелёный цвет, что делает заметными места повреждения трубопроводов, а также помогает выявлять несанкционированные подключения к теплосетям.

До 20 октября 2026 года жители таких микрорайонов, как Балатово, Нагорный, Новоплоский, Данилиха, Парковый, Заостровка, Крохалёва, Краснова могут заметить зелёный оттенок воды из-под крана. В такой ситуации необходимо обратиться в свою управляющую компанию, Тепловую справочную службу по телефону 259-39-98 или написать на электронную почту uranin@tplusgroup.ru.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. О группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

ПАО «Т плюс»