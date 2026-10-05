Домбай вернулся к штатному электроснабжению после ремонта ЛЭП

Энергетики восстановили подачу электричества потребителям курортного поселка Домбай в Карачаево-Черкесии после повреждения линии электропередачи. Ремонт завершил филиал «Россети Северный Кавказ» — «Карачаево-Черкесскэнерго». Во время работ туристические объекты получали электричество от резервных источников, сообщила пресс-служба филиала.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», повреждение обнаружили утром 5 октября. Энергетики локализовали его, а затем вывели линию во внеплановый ремонт, чтобы не допустить развития технологического нарушения. На месте работали 12 специалистов Карачаевских районных электросетей. К ним направили специальную технику. О том, какой именно элемент линии повредился и что вызвало неисправность, компания не сообщила. Поэтому связывать аварию с погодой или износом оборудования оснований пока нет.

Домбай зависит от стабильной работы электросетевой инфраструктуры: здесь расположены около 140 гостиниц, гостевых домов и турбаз примерно на 7 тыс. мест, а горнолыжный комплекс включает 12 трасс общей длиной более 25 км. Ранее энергетики называли центральный распределительный пункт «Домбай» единственным источником питания туристической инфраструктуры курорта и сообщали о его подготовке к зимней нагрузке. Это объясняет, почему на время ремонта потребовались резервные источники, хотя масштабы отключения и число затронутых потребителей компания не уточнила.

29 июля Домбай также временно остался без электроснабжения из-за технологического сбоя, а на следующий день энергетики сообщили о полном восстановлении подачи электричества.

Станислав Маслаков