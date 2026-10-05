На дебиторку донского зернопроизводителя за 39 млн рублей не нашлось покупателя

Торги по продаже прав требования обанкротившегося донского зернопроизводителя ООО «Ника» на общую номинальную сумму около 38,9 млн руб. не состоялись из-за отсутствия заявок. Об этом говорится в сообщении конкурсного управляющего на Федресурсе.

На торги было выставлено десять лотов. Крупнейшими требованиями были долги ООО «М-ТАСТРОЙ-19» на 16,7 млн руб. и Адама Чолондурова на 14,28 млн руб. Также продавались права требования к ООО «ЭКО Стрижамент» на 2 млн руб., ИП Адилю Алиеву — на 1,9 млн руб. и Исламу Чолондурову — на 1,3 млн руб. Еще пять лотов составляли требования на сумму от 200 тыс. до 1 млн руб.

Торги проходили в форме публичного предложения. Совокупная начальная цена лотов составляла около 35,1 млн рублей — примерно на 10% ниже номинальной стоимости требований. По условиям продажи, цена каждого лота должна была снижаться на 10% каждые пять календарных дней.

Все десять лотов признаны несостоявшимися: заявок на участие в торгах не поступило.

Решением Арбитражного суда Ростовской области ООО «Ника» признано несостоятельным 23 ноября 2023 года с общей суммой долга перед кредиторами в 137,9 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ника» зарегистрировано в Морозовском районе Ростовской области 6 мая 2000 года. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Учредитель — Савнапи Багацева. Уставный капитал — 20 тыс. руб.

В 2025 году зернопроизводитель показал нулевую выручку, при этом чистый убыток компании составил 5,3 млн руб.

Наталья Белоштейн