В Татарстане средние зарплатные предложения для специалистов старшего возраста за январь–сентябрь выросли на 34% год к году и достигли 78,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщила пресс-служба «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выросли зарплатные предложения для специалистов старшего возраста

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане выросли зарплатные предложения для специалистов старшего возраста

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По темпам роста Татарстан занял третье место среди российских регионов. Выше показатель только в Краснодарском крае (+50%, 85,5 тыс. руб.) и Ростовской области (+48%, 82,1 тыс. руб.).

Наиболее заметно в России выросли зарплатные предложения для разнорабочих — на 59%, до 118,1 тыс. руб. в месяц. Упаковщикам в среднем предлагают 74,5 тыс. руб. (+53%), продавцам — 87,5 тыс. руб. (+37%), инженерам — 115 тыс. руб. (+35%), комплектовщикам — 90 тыс. руб. (+29%).

Анна Кайдалова