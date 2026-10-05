Ставропольский застройщик вошел в десятку лидеров России по накопленному вводу жилья

Застройщик со Ставрополья сохранил место в топ-10 рейтинга российских компаний по накопленному вводу жилья с 2016 года. ГК «ЮгСтройИнвест» занимает седьмую строчку списка, подготовленного Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ). По состоянию на 1 октября 2026 года компания ввела 4,7 млн кв. м жилья.

Первое место в рейтинге занимает ПИК. С 2016 года компания ввела 19 млн кв. м жилья. В ее портфеле — 157 жилых комплексов, включающих 941 многоквартирный дом и 11 домов с апартаментами.

Вторую строчку занимает ГК «Самолет» с накопленным объемом ввода 9,9 млн кв. м. На третьем месте находится петербургский холдинг Setl Group — 7,1 млн кв. м. Группа ЛСР занимает четвертую позицию с результатом 6,9 млн кв. м.

Пятое место занимает Фонд реновации Москвы, который с 2016 года ввел 6,7 млн кв. м жилья. На шестой строчке находится ГК ФСК с показателем 4,9 млн кв. м.

ГК «ЮгСтройИнвест» занимает седьмое место с объемом введенного жилья 4,7 млн кв. м.

Восьмую позицию занимает группа «Эталон» — 4,4 млн кв. м. ГК А101 находится на девятом месте с показателем 3,3 млн кв. м. Замыкает десятку ГК «Гранель», накопленный ввод которой составил 3 млн кв. м.

Рейтинг сформирован по объему жилья, введенного застройщиками в эксплуатацию с 2016 года. Данные приведены по состоянию на 1 октября 2026 года.

Наталья Белоштейн