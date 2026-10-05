В Ростовской области объявили ракетную опасность

В Ростовской области днем 5 октября объявили ракетную опасность. Об этом сообщает РСЧС региона.

Жителей призвали сохранять спокойствие и укрыться. Находящимся на улице рекомендовали покинуть открытые участки и пройти в ближайшее укрытие, подземный переход или паркинг. Водителям следует оставить транспорт и найти укрытие.

При обнаружении обломков или фрагментов ракет жителей попросили не приближаться к ним и не трогать. Информацию о находках следует передать по номеру 112.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что минувшей ночью при отражении воздушной атаки над Ростовской областью уничтожили около 100 беспилотников.

Константин Соловьев