В районе станицы Благовещенской до 8 октября пройдут учения по отражению атак БЭК

В районе станицы Благовещенской проходят учения по отражению атак безэкипажных катеров (БЭК). Занятия в морской акватории будут продолжаться до 8 октября с соблюдением необходимых мер безопасности, сообщили местные власти.

Во время учений в районе станицы могут быть слышны громкие хлопки. Жителей просят сохранять спокойствие и учитывать, что звуки связаны с проведением занятий. Также власти призвали сообщить о предстоящих мероприятиях родственникам и знакомым, которые проживают в Благовещенской.

В администрации напомнили, что в случае возникновения реальной угрозы запускается муниципальная система оповещения. Информация об угрозе также размещается в официальных каналах администрации.

При получении сигнала об угрозе жителям необходимо укрыться в здании. В качестве укрытия рекомендуется выбирать помещения без окон — ванную комнату, кладовую, коридор, подвал или цокольный этаж. Автомобиль для укрытия использовать не следует.

Также напоминается о запрете на съемку и публикацию материалов о работе систем противовоздушной обороны и спецслужб. Находиться в укрытии необходимо до появления официального сообщения об отмене угрозы.

Единый номер экстренных служб — 112.

Мария Удовик