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В Ставропольском крае назначили нового руководителя минприроды

В Ставропольском крае назначили нового руководителя министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Сергей Измалков, согласно распоряжению губернатора Владимира Владимирова, приступил к обязанностям 2 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба министерства природы Ставропольского края

Фото: пресс-служба министерства природы Ставропольского края

Коллективу ведомства его представил первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Хлопянов.

«Мало таких областей, где специалисты министерства не были бы задействованы. Я уверен, что Сергею Александровичу хватит опыта и профессионализма, чтобы реализовать все стоящие перед ведомством задачи», — сказал первый зампред краевого правительства.

Константин Соловьев

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