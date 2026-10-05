В Каспийске приостановили работу столовой из-за санитарных нарушений

В Каспийске приостановили работу столовой «Эль Сам» на улице Ленина после проверки Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Во время проверки выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Специалисты установили, что мясная, рыбная и овощная продукция принималась без маркировки и товаросопроводительных документов. Кроме того, на предприятии нарушался принцип поточности. В частности, в зоне приготовления холодных блюд отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха. Сотрудники не проходили ежедневный осмотр на наличие инфекционных и гнойничковых заболеваний кожи. Кроме того, в столовой не велся журнал здоровья, а личные вещи работников хранились вместе с санитарной одеждой.

Роспотребнадзор приостановил деятельность объекта. Материалы об административном правонарушении направили в Каспийский городской суд. Суду предстоит принять окончательное решение об административном приостановлении работы столовой.

Константин Соловьев