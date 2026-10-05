Раис Татарстана Рустам Минниханов передал городам и районам республики 59 новых школьных автобусов. Церемония передачи прошла 5 октября на площадке у Центра уникального мастерства, сообщила пресс-служба раиса республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Регионы Татарстана получили 59 новых школьных автобусов

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана Регионы Татарстана получили 59 новых школьных автобусов

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

Новые автобусы направят на школьные маршруты в городах и районах республики.

Автопарк системы образования Татарстана насчитывает 901 транспортное средство. Они перевозят около 30 тыс. школьников по 963 маршрутам.

Анна Кайдалова