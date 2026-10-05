ВРП Ростовской области в первом полугодии снизился на 1,3%

Валовой региональный продукт (ВРП) Ростовской области в январе—июне 2026 года составил 1,6 трлн руб. Это на 1,3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Такие данные приведены в распоряжении правительства региона о предварительных итогах социально-экономического развития области.

Индекс физического объема ВРП за семь месяцев 2026 года оценивается в 98,7% к соответствующему периоду 2025 года. По итогам всего года региональные власти ожидают ВРП на уровне 3,4 трлн руб., при этом индекс физического объема прогнозируется в размере 99,4%.

За сопоставимые периоды предприятия Ростовской области отгрузили товаров, выполнили работ и оказали услуг на 1,1 трлн руб.

Наиболее заметное снижение показателей зафиксировано в добыче полезных ископаемых. Объем производства в отрасли составил 22,8 млрд руб., индекс физического объема — 93,8%, что на 6,2 процентного пункта ниже уровня 2025 года. Годовой объем выпуска в правительстве области оценивают в 42 млрд руб., индекс — в 94,5%.

В сфере электроэнергетики объем произведенной продукции и оказанных услуг достиг 156,9 млрд руб., индекс физического объема составил 96,4%. Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов, а также ликвидация загрязнений обеспечили 34,5 млрд руб.; индекс к уровню прошлого года составил 103,4%.

Объем ввода жилья в январе—июне достиг 1,346 млн кв. м, увеличившись на 1,3% год к году. По итогам 2026 года регион рассчитывает ввести 2,8 млн кв. м жилья.

Оборот общественного питания в первом полугодии составил 59,7 млрд руб. Индекс физического объема достиг 103,9%. На конец года показатель прогнозируется на уровне 111,3 млрд руб.

Фонд заработной платы в регионе за семь месяцев составил 469,2 млрд руб., увеличившись на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. По итогам года его объем ожидается на уровне 953,5 млрд руб.

Наталья Белоштейн