Акции НМТП промаркировали за неполное раскрытие информации

Московская биржа промаркировала акции «Совкомфлота», «Сургутнефтегаза», «Башнефти», НМТП и ряда других компаний из-за ограничения раскрытия информации о деятельности эмитентов. Соответствующие отметки появились в перечне ценных бумаг на сайте торговой площадки. На это первым обратил внимание «Интерфакс». Дата присвоения меток на сайте биржи не указана, однако для ряда эмитентов установленный срок устранения нарушений истек 1 октября.

Специальные отметки за неполное раскрытие также получили бумаги «РН-Западная Сибирь», Саратовского нефтеперерабатывающего завода, «Славнефть-Мегионнефтегаза» и «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтеза». Мосбиржа начала маркировать ценные бумаги эмитентов с ограниченным раскрытием 1 апреля одновременно с вступлением в силу новых правил листинга. Они предусматривают возможность избежать маркировки для облигаций при наличии двух кредитных рейтингов не ниже уровня А- у выпуска, эмитента или поручителя, а для акций — двух некредитных рейтингов не ниже трех звезд.

До 1 октября 2026 года из-под действия новых правил были временно выведены акции российских компаний из перечня организаций, имеющих право самостоятельно определять состав и объем информации, подлежащей раскрытию или предоставлению. Первые отметки в апреле получили бумаги «Юнипро», «Акрона», ГАЗа и ТГК-2. Маркировка за неполное раскрытие также появилась у ряда облигаций, включая выпуски «Башнефти», «Мосэнерго», «Роснано» и НМТП.

Инициатива по маркировке принадлежит Банку России. В конце января регулятор обязал биржи отмечать акции и облигации эмитентов, ограничивающих раскрытие информации о своей деятельности. В ЦБ поясняли, что маркировка должна применяться к бумагам компаний, скрывающих больше сведений, чем допускается постановлениями правительства №1102 и №1173, предусматривающими возможность ограничения раскрытия информации, в частности, для снижения санкционных рисков и защиты банковской тайны.

Артур Каверин