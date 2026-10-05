Трех экс-глав стройкомпании из Татарстана обвинили в неуплате налогов на 70,7 млн

В Кировский районный суд Казани направили дело в отношении трех жителей республики, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей на общую сумму 70,7 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трех жителей Татарстана обвинили в неуплате налогов на 70,7 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Трех жителей Татарстана обвинили в неуплате налогов на 70,7 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, учредитель и директор ООО «СК Экострой» внесли недостоверные сведения в налоговые декларации и уклонились от уплаты 47,7 млн руб. НДС и 23 млн руб. налога на прибыль.

Кроме того, обвиняемые изготовили поддельные платежные распоряжения на перевод 570 млн руб. на счета пяти юридических лиц.

Ущерб бюджету не возмещен. На имущество обвиняемых стоимостью 110 млн руб. наложили арест.

По данным МВД Татарстана, обвиняемые уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 114 млн руб. Кроме того, фигуранты частично возместили государству 56,2 млн руб.

Согласно данным Rusprofile, ООО «СК Экострой» зарегистрировано в 2013 году в Казани и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Организация находится в стадии банкротства.

Анна Кайдалова