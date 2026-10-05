Прокуратура Алексеевского района Татарстана обратилась в суд с иском о взыскании в доход государства более 1,4 млн руб., полученных в результате коммерческого подкупа. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане направили в суд иск о взыскании в доход государства 1,4 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане направили в суд иск о взыскании в доход государства 1,4 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Двое осужденных — жители Казани и Чебоксар — выполняли функции строительного контроля. Они получили деньги от представителей подрядчика за беспрепятственное и своевременное подписание актов приемки работ.

Анна Кайдалова