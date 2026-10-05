В Тамбовской области могут ввести мораторий на повышающие коэффициенты ЖКУ
Власти Тамбовской области рассмотрят возможность введения временного моратория на применение повышающих коэффициентов при оплате коммунальных услуг без приборов учета или при просрочке их поверки. С соответствующим предложением на еженедельном оперативном совещании выступил глава региона Евгений Первышов.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Сейчас при отсутствии счетчиков или истечении срока их поверки плата за ЖКУ рассчитывается с применением повышающего коэффициента, из-за чего итоговая сумма в квитанциях может превышать стандартный норматив почти в три раза.
«По карману это бьет достаточно серьезно. Не всегда жители делают это с каким-то умыслом — особенно это касается пожилых людей. Кто-то, может быть, не успел, где-то ресурсники не дошли, где-то не прошли еще проверочные мероприятия. Я бы вас хотел попросить, чтобы мы совместно с нашими ресурсоснабжающими организациями нашли возможность временно ввести мораторий на начисление повышающего коэффициента, чтобы до конца года у людей была возможность восстановить счетчик или провести его поверку, а до этого момента просто платить по нормативу без штрафных коэффициентов. Убытки ресурсоснабжающие компании от этого нести не будут. А, по крайней мере, будет определенная возможность у нашего населения выполнить эти обязательства»,— отметил господин Первышов.
Инициатива предполагает приостановку применения повышающего коэффициента до конца 2026 года с его последующим возвратом с начала нового года. Окончательное решение власти региона рассчитывают принять после дополнительной проработки вопроса на следующем оперативном совещании.
В августе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Тамбовская область заняла 25-е место в стране и четвертое в макрорегионе по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги по итогам 2025 года. Показатель составил 8,1%, увеличившись за год на 0,6%. Средние ежемесячные траты тамбовской семьи на ЖКУ и топливо оценивались в 4,8 тыс. рублей. В предыдущем аналогичном исследовании регион занимал более высокую, 20-ю позицию.