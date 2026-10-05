В Нижнем Тагиле арестанта судят за убийство сокамерника

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 38-летнего арестанта, обвиняемого в убийстве сокамерника в следственном изоляторе, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, инцидент произошел ночью 26 мая 2026 года в камере режимного корпуса СИЗО. 25-летний арестант, находившийся, по данным следствия, в состоянии наркотического опьянения, начал громко кричать и нецензурно выражаться, возмущаясь своим уголовным делом.

Сокамерники, опасаясь, что шум привлечет внимание сотрудников учреждения и приведет к проверке, попросили обвиняемого — находившегося с кричавшим в приятельских отношениях — успокоить его. Обвиняемый уложил кричавшего сокамерника на кровать, сел позади него и одной рукой зажал ему рот, а другой стал удерживать туловище и руки. Он удерживал мужчину несколько минут, пока тот не перестал сопротивляться.

«Согласно заключению эксперта, смерть наступила в результате механической асфиксии от закрытия отверстий рта и носа. Как полагает следствие, обвиняемый осознавал, что его действия могут привести к смерти, не желал этого, но сознательно допускал и относился безразлично»,— говорится в сообщении суда.

После произошедшего сокамерники пытались привести потерпевшего в чувство с помощью нашатырного спирта и ваты. Лишь спустя время они сообщили о случившемся сотрудникам учреждения. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). На этапе предварительного расследования он признал вину частично. Следующее судебное заседание назначено на 28 октября.

Полина Бабинцева