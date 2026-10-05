Служба угрозыска МВД на Среднем Урале выявила 700 преступников с начала года

Сотрудники отдела розыска УУР ГУВД МВД по Свердловской области с начала года разыскали 700 преступников, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. Также было установлено местонахождение 123 без вести пропавших, включая 20 несовершеннолетних, и 13 личностей неопознанных тел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

Сегодня, 5 октября, отмечается 108 лет со дня образования службы уголовного розыска в системе МВД России. Как отметил полковник Горелых, случайные люди в этой профессии не задерживаются. Так, 47-летний подполковник полиции Владислав Сергеевич более 25 лет работает в правоохранительных органах Свердловской области. В данный момент — в отделе розыска УУР ГУВД МВД по Свердловской области, где занимается поиском без вести пропавших граждан и злоумышленников, скрывающихся от следствия.

Одним из самых ярких воспоминаний начала службы стала проверочная закупка синтетического наркотика, который продавался в ночном клубе: его распространением занималась группа из четырех сбытчиков и одного поставщика. «Пришлось внедриться в преступную группу, которая осуществляла сбыт запрещенных средств. Итогом той разработки стала ликвидация незаконного формирования и изъятие более 500 граммов опасных веществ. Преступная группа, состоящая из пяти человек, была отправлена в места лишения свободы»,— вспоминает Владислав Сергеевич.

Ирина Пичурина