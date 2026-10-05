МегаФон впервые протестировал работу 5G-роутера Wewins C150, адаптированного для российских сетей компанией «СофтМастер». Устройство успешно прошло требуемые сценарии проверки. Роутер принимает сигнал от базовой станции и создает локальную сеть. К ней можно подключить смартфон, компьютер, телевизор и другую технику по Wi-Fi или кабелю. При этом самому устройству не обязательно поддерживать 5G — достаточно возможности подключиться к роутеру. Таким образом, даже старые гаджеты получат доступ к высокоскоростному интернету. В ходе испытаний специалисты подтвердили заявленные производителем показатели скорости передачи данных, корректность работы агрегации несущих частот и поддержку 5G-диапазонов. Кроме того, роутер исправно выполнял переход между разными технологиями без разрыва соединения.

Глобальный рынок геймификации растет на 20% в год и к 2030 году достигнет почти $94 млрд, пишет РБК. В России, по оценкам экспертов, объем игр в коммерческих приложениях составляет около 5 млрд руб. Лидерами здесь стали банки: «Альфа-банк» привлек к играм 8 млн клиентов, проект «СберСпасибо» собрал более 6 млн игроков, а Т-Банк — 3 млн.

«ВИМ Инвестиции» и «Яндекс Пэй» запустили три новых открытых паевых инвестиционных фонда: «Яндекс Пэй. Фонд акций и облигаций», который формируется из акций и облигаций российских компаний. «Яндекс Пэй. Фонд золото» инвестирует в физическое золото, размещенное в банковском хранилище, а «Яндекс Пэй. Фонд рублевых облигаций» инвестирует в корпоративные облигации.