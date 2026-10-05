Цветы учителям в Ставрополе подорожали до 5,5 тысяч рублей

Ставропольские онлайн-ритейлеры предлагают букеты ко Дню учителя в широком ценовом диапазоне — от 1,3 до 5,5 тыс. рублей. Профессиональный праздник педагогов отмечается 5 октября и традиционно становится пиком нагрузки для местных служб доставки цветов, следует из выборки предложений цветочных магазинов, которую провел «Ъ-Кавказ».

В бюджетном сегменте нижняя ценовая планка составляет около 1,3 тыс. рублей — за эту сумму можно купить классический букет из пяти роз длиной 40–50 см без сложной упаковки. Монобукеты из хризантем и сезонных цветов представлены в магазинах в категории «Недорогие букеты до 2 тыс. рублей». Флористы указывают, что хризантемы — практичный выбор: они не осыпаются без воды в течение 4–5 часов и стоят в вазе до трех недель.

Наиболее востребованный диапазон среди родителей старшеклассников — от 2,5 до 3,5 тыс. рублей. Букеты из гербер или альстромерий обойдутся в 2–2,5 тыс. рублей. На одной из известных цветочных платформ осенние композиции с подсолнухами, розами и тематическим декором стартуют от 3 тыс. рублей. Другой сервис предлагает готовые решения от 2599 до 3299 рублей с возможностью добавить открытку.

В премиум-сегменте верхняя граница достигает 5–5,5 тыс. рублей. За 3,9 тыс. рублей в магазине можно приобрести фруктово-цветочную композицию. В премиум-категориях представлены букеты от 3 до 5 тыс. рублей и выше с экзотическими сортами и многослойной упаковкой.

Большинство магазинов осуществляют доставку к школьному крыльцу к началу первого урока. Стоимость услуги варьируется от 250 до 400 рублей, при заказе от 3 тыс. рублей многие площадки доставляют бесплатно. Минимальный срок экспресс-доставки по городу — от двух до четырех часов. Практически все сервисы добавили опцию «Фото перед отправкой», позволяющую родителям дистанционно согласовать состав букета.

Тат Гаспарян