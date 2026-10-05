Федеральную субсидию Татарстану на модульные отели сократят почти вдвое

Федеральную субсидию Татарстану на создание модульных некапитальных средств размещения в этом году сократят со 160,4 млн до 86,1 млн руб. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, между 41 регионом распределят 4,8 млрд руб. Чувашия получит 50,8 млн руб., Марий Эл — 11,9 млн руб.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на создание модульных некапитальных средств размещения для туристов из бюджета республики выделят 59,3 млн руб.

Анна Кайдалова