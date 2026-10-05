Жителя Новороссийска осудили за ДТП с летальным исходом

Приморский районный суд Новороссийска приговорил местного жителя к 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении за ДТП со смертельным исходом. Кроме того, ему на 2,5 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Краснодарский краевой суд оставил приговор без изменений, он вступил в законную силу.

Авария произошла в апреле 2025 года на улице Шоссейной в селе Мысхако. По материалам дела, фигурант управлял Kia Sorento, в котором находились пассажиры. На заднем колесе автомобиля имелся сквозной прокол, влиявший на управляемость, а на приборной панели горел индикатор падения давления в шине. Водитель, как установил суд, не обеспечил техническую исправность автомобиля и выбрал небезопасную скорость движения в условиях дождя, мокрого покрытия и неровностей дороги.

На закруглении дороги водитель не справился с управлением, после чего автомобиль вылетел на обочину, столкнулся с ливневой решеткой и провалился в слив. В процессе движения по нему машина несколько раз перевернулась и остановилась у жилого дома. Один из пассажиров получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер от травматического шока. В суде подсудимый полностью признал вину, пояснив, что видел предупреждение о снижении давления в шине, но не понимал его значения.

Вячеслав Рыжков