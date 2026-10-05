В Липецкой области выставят на торги «Дом актера» из ансамбля усадьбы Стаховичей

В четвертом квартале 2026 года в Липецкой области планируют выставить на торги находящийся в федеральной собственности объект культурного наследия (ОКН) федерального значения «Дом актера». Двухэтажное кирпичное здание входит в состав знаменитого ансамбля «Усадьба Стаховичей» в селе Пальна-Михайловка Становлянского района. Информация о подготовке аукциона опубликована на портале «Наследие.дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объект культурного наследия (ОКН) федерального значения «Дом актера»

Фото: портал «Наследие.дом.РФ» Объект культурного наследия (ОКН) федерального значения «Дом актера»

Фото: портал «Наследие.дом.РФ»

Согласно акту технического освидетельствования от сентября 2025 года, историческое строение начала XIX века находится в неудовлетворительном состоянии. В здании полностью отсутствуют инженерные сети (электричество, отопление, водоснабжение, канализация и газ), утрачены окна и двери, а проемы частично зашиты. Специалисты зафиксировали повреждение несущих перекрытий, разрушение цоколя с отмосткой и частичную утрату кровли с южной стороны. Исторические интерьеры до наших дней не сохранились.

Памятник архитектуры расположен на участке площадью 1 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость здания составляет 9,1 млн рублей, занимаемой им земли — 12,4 тыс. рублей.

На инвестора лягут жесткие охранные обязательства. Согласно документации за сентябрь 2025 года, правообладателю предстоит разработать научно-проектную документацию по сохранению объекта до 2027 года, а завершить полный комплекс реставрационных работ — до 2029-го. Актуализированные графики с учетом проведения торгов в 2026 году пока не обнародованы.

Ансамбль усадьбы Стаховичей формировался на протяжении XIX — начала XX века. История имения началась в первой четверти XIX столетия при помещике Михаиле Васильевиче Перваго. После того как в 1818 году его дочь вышла замуж за Александра Ивановича Стаховича, усадьба перешла во владение этого знатного дворянского рода, управлявшего поместьем вплоть до 1917 года. Представители семьи Стаховичей играли заметную роль в культурной и общественной жизни России. В разное время село Пальна-Михайловка посещали писатель Лев Толстой, художники Илья Репин и Николай Ге, основатель МХАТа Константин Станиславский и многие ведущие артисты его театра. До наших дней от обширного исторического комплекса сохранились главный усадебный дом, «Дом актера», церковь-усыпальница Михаила Архангела, школа кружевниц, дом управляющего, «Дом охотника», старинный парк с мостом через овраг и ряд хозяйственных построек.

У «Дома актера» уже есть история попыток восстановления. В 2009 году эскизный проект его реставрации разработал научно-проектный центр «Твердъ», а в 2012–2013 годах на объекте проводились ремонтно-восстановительные работы. Однако из-за последующего простоя и отсутствия ухода строение снова оказалось в аварийном состоянии.

В ноябре 2025 года единственным участником торгов по продаже главного дома усадьбы Стаховичей (ОКН федерального значения) и прилегающего земельного участка в Липецкой области признали ООО «Аргос» Евгения Ефанова. По итогам аукциона с компанией подписали контракт по начальной стоимости лота — 8,5 млн руб.

В конце сентября стало известно, что в четвертом квартале 2026 года на торги планируется выставить ОКН регионального значения — ансамбль усадьбы А.Н. Хвостова XIX века в Липецкой области.

Кабира Гасанова