«Эко-Дон» отстранен от госзакупок на два года за срыв контракта в Аксайском районе

Кассационная инстанция встала на сторону регионального антимонопольного ведомства в споре с коммунальным подрядчиком. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подтвердил обоснованность действий Ростовского УФАС России, внесшего сведения об ООО «Эко-Дон» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления федеральной антимонопольной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

История конфликта берет начало в декабре 2024 года, когда МКУ Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» заключило с компанией соглашение на оказание услуг по санитарной уборке и обращению с твердыми коммунальными отходами вблизи контейнерных площадок. Цена договора составила около 2,5 млн руб. Однако уже в мае 2025 года муниципальный заказчик в одностороннем порядке отказался от дальнейшего сотрудничества, сославшись на систематические нарушения со стороны исполнителя.

В ходе антимонопольной проверки выяснилось, что претензии заказчика имели под собой весомые основания. Представленные подрядчиком справки свидетельствовали лишь о приёме отходов, однако не подтверждали ни их фактической утилизации, ни передачи специализированному полигону. Помимо этого, примерно за 30 дней оказания услуг фотоматериалы и вовсе отсутствовали, а часть предоставленных снимков не содержала обязательных по условиям контракта сведений о времени выполнения работ. Отдельным нарушением стало использование земельного участка в Ольгинском сельском поселении для складирования мусора: его разрешенный вид использования подобной деятельности не допускал.

Зафиксированные нарушения послужили основанием для включения компании в РНП, что влечёт двухлетний запрет на участие в государственных и муниципальных закупочных процедурах. ООО «Эко-Дон» оспорило это решение в судебном порядке, однако Арбитражный суд Ростовской области еще 1 октября 2026 года отклонил требования компании. Кассационная жалоба также не принесла результата — Арбитражный суд Северо-Кавказского округа счел выводы нижестоящей инстанции и антимонопольного органа правомерными.

Согласно данным системы СПАРК, ООО «Эко-Дон» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2024 году. Профильное направление деятельности организации — санитарная очистка и уборка. По итогам 2025 года выручка предприятия достигла 33 млн руб., чистая прибыль — 4,1 млн руб. Судебное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца.

Станислав Маслаков