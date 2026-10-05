Татарстан занял 12-е место в рейтинге благосостояния регионов
Татарстан занял 12-е место в рейтинге благосостояния регионов России по итогам прошлого года. Республика набрала 79,7 балла, тогда как годом ранее показатель составлял 77,4 балла, следует из данных РИА Новости.
Татарстан занял 12-е место в рейтинге благосостояния регионов
Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ
Кировская область расположилась на 54-й позиции с 55,6 балла — за год показатель вырос на 2,8 балла. Чувашия заняла 65-е место, увеличив рейтинговый балл с 48 до 50,6 балла. Марий Эл оказалась на 72-й позиции с 41,6 балла, что на 2,1 балла выше результата 2024 года.
В целом рейтинговый балл вырос в 64 регионах России, снизился — в 21. Среднее значение показателя уменьшилось на 0,2 пункта. Эксперты связывают снижение в том числе с уменьшением доли семей, которым доступна покупка жилья в ипотеку.
При составлении рейтинга учитывались доходы населения, стоимость потребительских товаров и услуг, объем банковских вкладов на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности, доступность ипотеки и доля жителей с доходами свыше 60 тыс. рублей в месяц.