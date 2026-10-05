Татарстан занял 12-е место в рейтинге благосостояния регионов России по итогам прошлого года. Республика набрала 79,7 балла, тогда как годом ранее показатель составлял 77,4 балла, следует из данных РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занял 12-е место в рейтинге благосостояния регионов

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ Татарстан занял 12-е место в рейтинге благосостояния регионов

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Кировская область расположилась на 54-й позиции с 55,6 балла — за год показатель вырос на 2,8 балла. Чувашия заняла 65-е место, увеличив рейтинговый балл с 48 до 50,6 балла. Марий Эл оказалась на 72-й позиции с 41,6 балла, что на 2,1 балла выше результата 2024 года.

В целом рейтинговый балл вырос в 64 регионах России, снизился — в 21. Среднее значение показателя уменьшилось на 0,2 пункта. Эксперты связывают снижение в том числе с уменьшением доли семей, которым доступна покупка жилья в ипотеку.

При составлении рейтинга учитывались доходы населения, стоимость потребительских товаров и услуг, объем банковских вкладов на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности, доступность ипотеки и доля жителей с доходами свыше 60 тыс. рублей в месяц.

Анна Кайдалова