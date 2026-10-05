В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на работу, они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Службы аэропорта готовы возобновить работу сразу после снятия ограничений, авиакомпании проинформируют пассажиров обо всех изменениях в расписании. В терминале, как и прежде, работает бесплатная комната матери и ребенка, а около санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Пассажиров просят с уважением относиться к окружающим.

Актуальную информацию о рейсе можно отслеживать на онлайн-табло в терминале, на сайтах аэропорта и авиакомпаний, а также слушая аудиообъявления.

Алина Зорина