В Сочи экс-главу департамента инвестиций обвинили в вымогательстве

Следственный отдел по Сочи СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора департамента инвестиций городской администрации. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По версии следствия, в сентябре 2024 года в Сочи проходил Всероссийский форум муниципальных инвестиционных уполномоченных. Организацию мероприятия поручили директору департамента инвестиций. Желая показать руководству высокий уровень подготовки форума, обвиняемый под угрозой неблагоприятных последствий заставил предпринимателя из Лазаревского района оплатить его проведение — более 3 млн руб. Бизнесмен находился в зависимости от чиновника из-за реализации инвестпроектов на территории города.

Под давлением собранных доказательств обвиняемый признал вину. На время расследования по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Преступление выявили в ходе расследования другого уголовного дела — в отношении бывшего заместителя главы администрации Сочи.

Сейчас по делу продолжаются следственные действия: устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проверяются возможные другие эпизоды противоправной деятельности фигуранта и причастность иных должностных лиц администрации.

Алина Зорина