В Ставрополе запустят автобус к Крестовоздвиженскому кладбищу

С 1 января 2027 года в Ставрополе должен заработать муниципальный маршрут № 54 от железнодорожного вокзала до Крестовоздвиженского кладбища. Городская дума установила его решением № 123 от 30 сентября. Автобусы будут ходить по выходным и праздничным дням, по регулируемому тарифу. На линию выйдут две машины среднего класса, сообщила пресс-служба Ставропольской городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администации Ставрополя Фото: Пресс-служба администации Ставрополя

Автобус проследует по проспекту Карла Маркса, улицам Вокзальной, Апанасенковской и Заводской, Прикумскому переулку и Чапаевскому проезду, затем выедет на дорогу «Ставрополь — Аэропорт» и проследует по дороге внутри кладбища. Протяженность пути составит около 24 км, поездка в одну сторону займет примерно 50 минут. В расписании указали восемь отправлений от каждого конечного пункта: первый рейс уйдёт от вокзала в 08:30, последний отправится от кладбища в 15:40. Между рейсами интервалы составят от 40 минут до часа с лишним.

Поводом для внимания властей к транспортной доступности этой территории стали жалобы жителей СНТ «Авиатор» в Михайловске. На прямой линии губернатора Ставрополья в сентябре жительница товарищества рассказала, что автобус № 120 приходится ждать часами, а до работы, школы и детского сада людям приходится идти вдоль трассы. Владимир Владимиров поручил продлить маршрут № 120 до СНТ, которое расположено рядом с кладбищем.

Маршрут № 54 решает смежную, но отдельную задачу: он заканчивается на кладбище и соединяет его с вокзалом. Сведения о нем появились после принятия думой решения 30 сентября.

При этом маршрут начнет работу в следующем году. Новая линия позволит доехать до кладбища из центральной части Ставрополя без пересадки, но поездки предусмотрены только в выходные и праздничные дни. Для жителей «Авиатора» вопрос повседневного сообщения власти отдельно связывают с продлением маршрута № 120.

Станислав Маслаков