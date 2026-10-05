В Казани отопление подключили в 5 тыс. многоквартирных домов, или 91% зданий, а также в 833 социальных учреждениях, или 95% объектов. Об этом сообщил заместитель руководителя Исполнительного комитета города Искандер Гиниятуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани отопление подключили в 91% многоквартирных домов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Казани отопление подключили в 91% многоквартирных домов

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Досрочное подключение роддомов, больниц, детсадов, школ и других социальных объектов началось 25 сентября по заявкам учреждений. Сейчас отопление есть во всех детсадах, школах и отдельно стоящих медучреждениях. Остальные объекты планируют подключить в ближайшие дни.

Все 125 котельных «Казэнерго», «Казанских тепловых сетей», ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также 36 ведомственных котельных получили паспорта готовности.

Анна Кайдалова