В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА

В Новороссийске объявили об угрозе атаки дронов. Об этом сообщили в оперативном штабе.

При звуке сирен и сигнале «Внимание всем» тем, кто находится дома, лучше не подходить к окнам. Укройтесь в комнате со сплошными стенами — в коридоре, ванной, туалете или кладовой. На улице спуститесь в цоколь ближайшего здания, подземный переход или на парковку.

Запрещено использовать автомобиль как укрытие и прятаться под стенами многоквартирных зданий. Сигнал отменят, как только обстановка нормализуется. До этого времени жителей просят не паниковать.

UPD: Угроза атаки БПЛА отменена в 12:16 мск.

Алина Зорина