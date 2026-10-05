На жителя Хакасии возбудили дело за перевод денег экстремистской организации

Дело о финансировании экстремистской организации (ст. 282.3 УК РФ) возбуждено в отношении 60-летнего жителя Хакасии, суд отправил его под домашний арест.

По информации управления Следственного комитета России, мужчину обвиняют в переводе денег на счета запрещенной в РФ организации. Речь идет о движении «Артподготовка» (признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ), рассказали источники.

По делу выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Илья Николаев