В администрации Кубани подтвердили уход Евгения Наумова с поста мэра Краснодара

В администрации Краснодарского края подтвердили ранее появившуюся информацию об уходе Евгения Наумова с поста главы Краснодара. Решение об отставке мэра депутаты городской думы приняли на заседании 5 октября. Исполнение обязанностей главы города временно возложено на первого заместителя главы Краснодара Дмитрия Васильева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Господин Наумов родился 27 мая 1980 года в Краснодаре. Окончил автомобильно-дорожный факультет Кубанского государственного технологического университета по специальности «инженер-менеджер», юридический факультет Кубанского государственного университета, а также прошел профессиональную переподготовку по специальности «муниципальные финансы».

Муниципальную службу Евгений Наумов начал в 2004 году в департаменте финансов администрации Краснодара. В дальнейшем работал в департаменте архитектуры и градостроительства города, управлении по жилищным вопросам, министерстве труда и социального развития Краснодарского края. С октября 2021 года занимал должность вице-губернатора Краснодарского края. Главой Краснодара был избран 9 ноября 2022 года. Награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III, II и I степени. Женат, воспитывает двоих детей.

Вячеслав Рыжков