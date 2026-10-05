В Новороссийске 7 октября включат сирены для проверки системы оповещения

7 октября в Новороссийске в рамках общероссийской тренировки включат сирены для проверки системы оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Проверка пройдет с 10:40 до 12:00. В 10:43 на одну минуту произойдет перехват теле- и радиовещания, так комплексно проверят готовность всей системы.

Несмотря на плановый характер мероприятия, жителей и гостей города просят обратить особое внимание на тексты SMS-сообщений и push-уведомлений приложения «МЧС России», а также на содержание сообщений сиренно-речевых устройств. Не исключено, что во время комплексной проверки могут поступить сигналы оповещения о реальных угрозах возникновения ЧС.

Сирена — это предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». По нему гражданам необходимо включить на телевизоре любой из 10 общероссийских общедоступных телевизионных каналов и прослушать сообщение.

Алина Зорина