В Новороссийске начальника отдела администрации морских портов осудили за взятку

Октябрьский районный суд Новороссийска вынес приговор Дмитрию Неустроеву, признанному виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Установлено, что в июле 2024 года к подсудимому, занимавшему должность главного инспектора государственного портового контроля — начальника отдела ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря», обратился знакомый по вопросу прохождения госконтроля судна Rui Fu Tai под флагом Либерии. За составление отчета об инспекции без замечаний и без надлежащего осмотра Неустроев потребовал $2,5 тыс. Знакомый передал эту информацию капитану судна, самостоятельно увеличив сумму до $6,4 тыс. Деньги передали посреднику, отчет составили по договоренности, а посредник в квартире Неустроева передал ему конверт с $6 тыс.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали подсудимого сразу после получения им взятки. Он признал свою вину, но не согласился с размером суммы, утверждая, что не знал о содержимом конверта.

Суд приговорил Неустроева к пяти годам колонии строгого режима и запретил ему работать в сфере инспектирования судов на три года. Приговор пока не вступил в силу.

Алина Зорина