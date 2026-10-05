Кисловодский застройщик «Кислород» выставил на торги требования на 147 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Кислород» Ирина Новикова объявила повторные торги по продаже прав требования к четырем должникам. Первый аукцион прошел 28 сентября на площадке «Вердиктъ», но не собрал ни одной заявки. Прием заявок на повторные торги открыт с 5 октября по 11 ноября, аукцион назначен на 16 ноября. Победитель должен подписать договор уступки в течение пяти дней после торгов и заплатить в течение 30 дней. Для участия нужно внести задаток — 20% начальной цены лота. Таковы условия, опубликованные на площадке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Крупнейший лот — право требования к ООО «Фирма „Меркурий“» на 113,02 млн руб. Его начальная цена составляет 101,718 млн руб., шаг торгов — 5,0859 млн руб. Остальные требования принадлежат компании к Николаю Федарцу из Черкесска — на 3,53 млн руб. при цене лота 3,17 млн руб.; Фатиме Джазаевой, также из Черкесска, — на 1,1 млн руб. при цене 990 тыс. руб.; Лейле Байчоровой из Кисловодска — на 29,36 млн руб. при цене 26,42 млн руб.

Как ранее писал «КоммерсантЪ-Кавказ», «Кислород» зарегистрировали в Кисловодске в марте 2018 года. Компания занималась строительством жилых и нежилых зданий; её единственным учредителем стала Лейла Байчорова, уставный капитал — 10 тыс. руб. Проект, с которым компания вошла в городскую повестку, — торгово-развлекательный центр «Кислород» на пересечении улиц Горького и Кутузова. Проект предусматривал пятиэтажное здание площадью 23,494 тыс. кв. м на участке 9 994 кв. м. В 2018 году ООО «Кислород» приобрело у ООО «Дорс» недостроенный объект, готовый на 60%, и землю под ним. Сведения о компании и судебные материалы о передаче объекта.

ТРЦ планировали сдать в четвертом квартале 2020 года, но стройка остановилась на фоне финансовых проблем. В декабре 2020 года региональные СМИ сообщали о долге «Кислорода» по займу в 92,5 млн руб. и требовании кредитора взыскать ещё 13,7 млн руб. процентов. В мэрии тогда заявляли, что инвестор намерен завершить проект, но сроков не называли. В 2023 году местное издание сообщило о планах возобновить строительство первого в городе торгово-развлекательного центра; тогда проект оценивали уже в 30 тыс. кв. м и связывали с созданием почти 500 рабочих мест. Компания, однако, так и не завершила проект до начала банкротства.

Требование к «Меркурию» связано с перечислениями 2019 года. По материалам торгов, «Кислород» перевел компании деньги семью платежами по договору займа от 26 июня 2019 года. Арбитражный суд Ставропольского края признал эти платежи недействительными и постановил взыскать с «Меркурия» в конкурсную массу «Кислорода» 113,02 млн руб. При этом перечисленные в объявлении суммы платежей в совокупности составляют 128,12 млн руб.; документы торгов не поясняют разницу между общей суммой операций и размером взыскания. Судебное основание требования приведено в объявлении на «Вердикте».

В 2026 году суд рассматривал заявление «Кислорода» о включении требования в реестр кредиторов и спор о том, какую очередь оно должно занять. В июне суд объединил эти разбирательства для совместного рассмотрения. ООО «Кислород» признали банкротом 7 ноября 2023 года; сейчас компания проходит конкурсное производство, а ее управляющий продает права требования для пополнения конкурсной массы.

Станислав Маслаков