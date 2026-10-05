Сирены проверят в Краснодаре 7 октября

7 октября в Краснодаре и других муниципалитетах Краснодарского края пройдет комплексная проверка готовности систем оповещения населения. Сирены будут включены дважды — в 10:40 и 11:10. Жителей просят сохранять спокойствие: их звучание означает подачу сигнала гражданской обороны «Внимание всем!», передает пресс-служба администрации Краснодара.

После включения сирен жителям рекомендуется включить один из 10 общероссийских телеканалов первого мультиплекса либо радио «Россия» и прослушать специальное сообщение. Его трансляция запланирована на 10:43–10:44. В ходе проверки также могут передаваться сообщения о реальных угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций, в связи с чем власти призывают обращать внимание на СМС, push-уведомления приложения «МЧС России» и сообщения сиренно-речевых устройств.

Если в каком-либо районе сирены не прозвучат, об этом можно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 050.

Вячеслав Рыжков