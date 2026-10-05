В Новороссийске осудили экс-начальника отдела администрации портов Черного моря

Октябрьский районный суд Новороссийска приговорил к пяти годам колонии строгого режима Дмитрия Неустроева, бывшего главного инспектора государственного портового контроля — начальника отдела ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря». Он признан виновным в получении взятки в крупном размере по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, в июле 2024 года знакомый Неустроева обратился к нему по вопросу прохождения портового контроля судном Rui Fu Tai под флагом Либерии. За подготовку отчета об инспекции без замечаний и фактического надлежащего осмотра судна Неустроев потребовал $2,5 тыс. Посредник сообщил капитану судна о необходимости передать $6,4 тыс., после чего в квартире Неустроева передал ему конверт с $6 тыс. Следствие установило, что отчет был оформлен в соответствии с договоренностью. Неустроева задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю сразу после получения денег.

Вину в получении взятки Неустроев признал, однако отрицал получение $6 тыс., заявляя, что не знал о содержимом конверта. Помимо пяти лет лишения свободы суд на три года запретил ему заниматься деятельностью, связанной с инспектированием и освидетельствованием судов. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков