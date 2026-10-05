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В Краснодаре 6 октября ограничат движение автомобилей у филармонии

Завтра, 6 октября, в Краснодаре на участке улицы имени Гоголя, от Красноармейской до Рашпилевской, временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ограничения будут действовать с 06:00 до 16:00. Причина — краевое мероприятие в Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко. Участок освободят от припаркованного транспорта, объезд организуют по другим городским дорогам.

Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты и с пониманием отнестись к изменениям.

Алина Зорина

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