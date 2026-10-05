Зарплата учителей на Северном Кавказе выросла на 28%

Средняя предлагаемая работодателями зарплата для учителей в Северо-Кавказском федеральном округе в третьем квартале 2026 года достигла 48,9 тыс. рублей в месяц. За год показатель увеличился на 28%, следует из данных hh.ru, на которые ссылается ТАСС.

По уровню зарплат СКФО оказался ниже большинства федеральных округов. В Южном федеральном округе педагогам в среднем предлагают 50 тыс. рублей в месяц, в Сибирском — 49,7 тыс., в Уральском — 53,1 тыс., а в Северо-Западном без учета Санкт-Петербурга — 51,6 тыс. рублей.

В Приволжском округе средняя предлагаемая зарплата учителей составляет 46 тыс. рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. В Центральном федеральном округе без учета Москвы показатель достиг 55,1 тыс. рублей.

Наиболее высокие предложения по зарплате зафиксированы в Москве — почти 95 тыс. рублей в месяц, Санкт-Петербурге — 69 тыс. рублей и на Дальнем Востоке — 66,5 тыс. рублей. Годовой рост в этих сегментах составил соответственно 9%, 10% и 15%.

Валерий Климов