В Новороссийске и Анапе топливо отпускают 56 АЗС

По состоянию на утро 5 октября в Новороссийске топливо отпускают 29 АЗС, в Анапе — 27. Об этом сообщили в городских администрациях.

В Новороссийске по решению собственников на всех АЗС введены ограничения: топливо отпускают только в баки и не более 30, 40, 50 или 60 литров на один автомобиль. АИ-100 в наличии нет, АИ-95 и АИ-92 доступны на 9 станциях каждый, дизельное топливо — на всех 29. Еще 5 АЗС временно не отпускают топливо.

В Анапе ограничения по топливным картам и для спецтранспорта действуют на 11 АЗС из 27. На 16 заправках отпуск в баки ограничен по литражу: на 11 — АИ-92 и АИ-95 по 30 литров, на 3 — по 40 литров (92, 95 и ДТ), на 3 — дизель по 50 литров, на 3 — по 60 литров. АИ-92 в наличии на 21 АЗС, АИ-95 — на 20, дизель — на всех 27. АИ-100 временно отсутствует.

Жителей городов просят не закупать топливо впрок, это поможет сохранить его доступность для всех водителей и сократить очереди на заправках.

Алина Зорина