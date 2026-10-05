Ростовская область заняла 35-е место в рейтинге благосостояния населения

Ростовская область заняла 35-е место в рейтинге материального благополучия населения по итогам 2025 года, набрав 63 балла против 62 баллов годом ранее. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Ростовская область занимает позицию в верхней половине списка. Рейтинг охватывает 85 российских регионов и оценивает материальное положение их жителей по совокупности показателей. При его составлении учитываются соотношение медианных денежных доходов населения со стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем банковских вкладов и других привлеченных средств физических лиц в расчете на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могут позволить себе приобретение квартиры в ипотеку, а также доля населения с доходами более 60 тыс. рублей в месяц.

Итоговый балл отражает не только уровень доходов, но и способность населения сохранять сбережения, приобретать жилье с использованием ипотеки и выходить за установленный в исследовании уровень дохода. При этом отдельные показатели могут влиять на результат разнонаправленно.

В 2025 году рейтинговый балл увеличился в 64 регионах России. В 21 субъекте показатель снизился. Среднее значение по стране за год уменьшилось на 0,2 пункта. Одним из факторов, повлиявших на результаты регионов, стала доступность жилья: высокие ставки по ипотечным кредитам и рост стоимости недвижимости ухудшили соответствующий показатель у многих субъектов.

Лидерами рейтинга по итогам 2025 года стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и Чукотский автономный округ. В нижней части списка находятся Тува, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

Валерий Климов