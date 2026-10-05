Жительница Анапы сдавала дом 14 нелегальным приезжим с Кубы

В Анапе 68-летняя хозяйка частного дома сдавала жилье 14 гражданам Кубы, зная о незаконности их нахождения в России. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Иностранцев нашли при проверке жилого сектора на улице Крымской в ходе операции «Нелегал». Кубинцы находились в стране с нарушением миграционных требований. Отмечается, что они не покинули Россию по окончании законного срока пребывания.

Иностранцев привлекли к административной ответственности. Они должны выплатить штрафы, а после этого их ждет выдворение за пределы РФ.

По факту предоставления жилья нелегалам проводится проверка по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы.

Всего в ходе операции полицейские выявили 101 нарушение и составили 70 административных протоколов.

Алина Зорина