Ставропольский край оказался внизу рейтинга благосостояния населения

Регионы Северного Кавказа заняли нижние позиции в рейтинге материального благополучия населения по итогам 2025 года. Лучший результат среди шести представленных в рейтинге регионов округа показал Ставропольский край, занявший 76-е место, а Ингушетия стала последней, 85-й. Рейтинг подготовило РИА «Новости».

Ставропольский край получил 39 баллов против 38 баллов годом ранее. Таким образом, результат региона увеличился на один балл. Кабардино-Балкария заняла 77-е место с 38 баллами, прибавив сразу шесть баллов к прошлогоднему показателю в 32 балла.

Дагестан оказался на 79-й позиции с результатом 36 баллов. За год он увеличил рейтинговый показатель на пять баллов с 31 балла. Еще на пять баллов улучшила результат Чечня, получив 26 баллов против 21 в предыдущем рейтинге. Республика заняла 82-е место.

Наиболее заметное ухудшение результата в СКФО зафиксировано в Карачаево-Черкесии. Республика опустилась на 84-е место, а ее рейтинговый балл снизился с 25 до 18, то есть на семь баллов. Ингушетия сохранила последнее, 85-е место, однако увеличила результат с двух до трех баллов.

Таким образом, из шести регионов СКФО, по которым приведены показатели, пять улучшили рейтинговый балл за год. Наиболее существенный прирост показала Кабардино-Балкария, прибавившая шесть баллов. Дагестан и Чечня увеличили показатели на пять баллов, Ставропольский край и Ингушетия — на один. Единственным регионом с отрицательной динамикой стала Карачаево-Черкесия, потерявшая семь баллов.

При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, объем банковских вкладов в расчете на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которым доступна покупка квартиры в ипотеку, а также доля населения с доходами выше 60 тыс. рублей в месяц.

РИА «Новости» отмечает, что в 2025 году рейтинговый балл вырос в 64 регионах России и снизился в 21. Наиболее заметный рост показателя был зафиксирован в том числе в Кабардино-Балкарии и Дагестане. Среднее значение рейтингового балла по стране при этом уменьшилось на 0,2 пункта.

Валерий Климов