Депутаты алтайского заксобрания нового созыва соберутся на сессию 8 октября

Первая сессия законодательного собрания Алтайского края девятого созыва назначена на 8 октября. Сообщение об этом размещено на сайте регионального парламента.

Согласно проекту повестки дня, депутаты планируют, в частности, утвердить структуру заксобрания, избрать спикера, его заместителей и руководителей комитетов. Как писал «Ъ-Сибирь», руководство регионального отделения «Единой России» (ЕР) предложит вновь избрать председателем Александра Романенко.

Выборы нового депутатского созыва прошли с 18 по 20 сентября. По их итогам ЕР получила 51 место, КПРФ — семь, ЛДПР и «Новые люди» — по четыре, «Справедливая Россия» — два.

Первая сессия томской законодательной думы восьмого созыва, который также был избран в сентябре, пройдет 6 октября.

Валерий Лавский