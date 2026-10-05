Утром 5 октября в Краснодаре работают 79 АЗС

По состоянию на утро 5 октября в Краснодаре работают 79 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 доступен на 47 АЗС, АИ-95 — на 50, АИ-100 — на шести, дизельное топливо — на 77. В МЦУ города отмечают, что ситуация с наличием топлива в течение дня может меняться.

Заправки работают, в частности, на улицах Уральской, Московской, Котовского, Лукьяненко, Дзержинского, Российской, Ростовском шоссе, Западном обходе, Красных Партизан, Селезнева, Сормовской, Новороссийской, Мачуги, Восточно-Кругликовской и других. Топливо отпускают станции сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, КТК, «Ирбис», PNB, «Сивнефть», «ЮНК», «Партнер», «ОПТИ» и Petrol.

На части АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей. Еще 27 заправок временно не реализуют топливо, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Вячеслав Рыжков