В Геленджике утром 5 октября топливо есть на 10 АЗС

По состоянию на 09:00 5 октября в Геленджике топливо отпускают 10 автозаправочных станций. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

АИ-95 в наличии на 6 АЗС (включая отпуск по топливным картам и резерв для специального транспорта), АИ-92 — на 4, дизельное топливо — на всех 10.

Ближайшие работающие автозаправочные станции: «Роснефть» на пр-те Строительном (АИ-95 по топливным картам и резерв для спецтранспорта, АИ-92, ДТ), на ул. Туристической (АИ-95, АИ-92, ДТ) и в п. Архипо-Осиповка на ул. Ленина (АИ-95, АИ-92, ДТ). «Лукойл» — на ул. Островского (АИ-95, ДТ), на кольце М-4 «Дон» (АИ-95 для спецтранспорта, ДТ) и в с. Архипо-Осиповка (АИ-95, АИ-92, ДТ). «Газпромнефть» — на объездной М-4 «Дон» (ДТ), на ул. Ходенко (АИ-92 для спецтранспорта, ДТ) и на Сухумском шоссе (АИ-92 для спецтранспорта, ДТ). «Уфимнефть» — на объездной М-4 «Дон» (ДТ).

Алина Зорина