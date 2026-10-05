В Крыму 5 октября ограничат водоснабжение в двух районах

Сегодня, 5 октября, в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Алуштинском и Джанкойском филиалах ГУП РК «Вода Крыма». Об этом сообщает пресс-служба организации.

В Алуштинском филиале до 13:00 воды не будет в селе Приветное — на улицах Садовой, Шевченко, Заречной, Горького, а также в Школьном и Речном переулках.

В Джанкойском филиале до 14:00 ограничения затронут Джанкой — частично улицы Совхозную и Луначарского, а также Тополиную, Вишневую, Сивашскую, Почтовую и Тимошенко.

Алина Зорина