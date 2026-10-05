Кубань улучшила позицию в рейтинге материального благополучия населения

Краснодарский край улучшил позиции в рейтинге материального благополучия населения по итогам 2025 года, подготовленном аналитиками «РИА Новости». Интегральный показатель региона вырос с 66,47 до 71,97 балла, что позволило ему подняться на 21-е место. Адыгея также улучшила результат: ее показатель увеличился с 49,27 до 50,91 балла, регион занял 64-е место.

Рейтинг рассчитывался на основе нескольких показателей материального положения населения. В их числе соотношение медианных доходов со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг, объем банковских вкладов на одного жителя, доля населения за чертой бедности, семей, способных приобрести жилье в ипотеку, а также жителей с ежемесячными доходами более 60 тыс. руб.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа. В первую десятку также вошли Мурманская и Магаданская области, Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Московская области, Москва и Камчатский край. Санкт-Петербург занял 11-е место. Аналитики связывают высокие позиции северных и столичных регионов с уровнем доходов, который компенсирует высокую стоимость жизни и обеспечивает большую доступность жилья.

Последние позиции заняли преимущественно регионы с более низкими доходами населения. В десятку аутсайдеров вошли Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Крым, Дагестан, Алтай, Калмыкия, Чечня, Тува, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

Вячеслав Рыжков