Анапа вошла в топ-3 направлений для отдыха на базах в октябре и ноябре

Архыз стал самым популярным направлением для отдыха на базах в октябре и ноябре 2026 года, следует из данных российского сервиса бронирования отелей и квартир TVIL.RU. На курорт в Карачаево-Черкесии пришлось 17% бронирований. Второе место заняла Анапа с долей 6%, третье — Приозерск в Ленинградской области с 4%.

В первую десятку также вошли поселок Новинка и Кирконкюля в Карелии, Вертячий в Волгоградской области, Мезмай в Краснодарском крае, а также Каменномостский и Хамышки в Адыгее и Мережнаволок в Карелии. Средняя стоимость размещения и продолжительность поездки заметно различаются: в Архызе бронирование в среднем обходится в 9,5 тыс. руб. при продолжительности около трех ночей, в Анапе — 7,2 тыс. руб. за пять ночей, в Приозерске — 5,9 тыс. руб. за две ночи.

В целом туристы выбирают осенние базы отдыха для загородного отдыха, походов, экскурсий и поездок на природу. Наибольшей популярностью пользуются направления в горных и лесных регионах, а также на юге России.

Вячеслав Рыжков